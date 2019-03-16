Про кодирование много слышал и читал, когда решил, что пора меняться. Был перед глазами отрицательный пример, и мне не хотелось оказаться в канаве, как некоторые родственники.
Посмотрел информацию на сайтах, различные отзывы, потом обратился в «Скорую наркологическую помощь». Все прошло, как примерно рассказывал врач, быстро и безболезненно, я думал, что самое тяжелое уже позади.
Но тут меня накрыла жуткая депрессия, последствия разгульного образа жизни, организм компенсировал стрессовую нагрузку. Беспокоили многие симптомы: бессонница, нервозность, очень резкие перепады настроения. Подолгу находился в подавленном состоянии.
Я думал, что смогу с этим справиться, но психотерапевт сказал, что нужно назначать антидепрессанты и другие психотропные вещества. А еще лучше пройти курс психотерапии в реабилитационном центре.
Но у меня не было ни времени, ни желания погружаться в атмосферу лечебницы, поэтому пришлось в амбулаторном режиме. Около года продолжалось лечение, сейчас чувствую себя относительно стабильно, тяги к употреблению спиртного не ощущаю.
Андрей, 35 лет
На кодирование я решился самостоятельно, надоели косые взгляды со стороны родных, никто не настаивал, но я понимал, что дальше такая ситуация продолжаться не может. Всегда хорошо зарабатывал, менял машины, ездили отдыхать, но я видел, что жена постепенно отдаляется от меня.
Дети тоже стали, словно чужие, молчат в моем присутствии, это понятно: когда выпиваю, становлюсь очень непредсказуемым. Могу деньги раздаривать, а могу наоборот, отобрать подаренный телефон, стыдно потом, конечно.
Ходил на консультации в несколько клиник, выбрал «Скорую наркологическую помощь», мне очень понравился психиатр-нарколог. Используя научные факты за 10 минут мне рассказал, что происходит в моем организме, что получится после укола.
В общем, я понял, что это болезнь, которую нужно лечить медикаментами и своим отношением. Врачи дают гарантии только на действие препаратов, а за собственные действия каждый должен отвечать самостоятельно.
Я никому не рассказывал, что сделал кодирование, но после 2-месячного воздержания от алкоголя заметил изменения вокруг себя. Старался больше внимания уделять семье, мне стали гораздо больше доверять, появились совместные интересы.
Олег Михайлович, 46 лет
Всегда отличался крепким здоровьем, любил как следует погулять и выпить, на работу ходил исправно, женился, семью обеспечивал. Через несколько лет жена начала намекать, что пора бы уже остановиться, мне казалось, что она придирается.
Потом родители подключились, я понял тогда, что проблема действительно существует, еще и другие сигналы были не очень хорошие. Поехали в «Скорую наркологическую помощь» на прием к врачу, сидели очень долго, я много нового узнал сам про себя.
Выбрал кодирование от алкоголизма без дальнейшей реабилитации, хотя врач настаивал на этом, чтобы закрепить поведенческие привычки. Но я подумал, что вместе с женой мы как-нибудь справимся. Она меня не подвела, терпеливо выдержала этот тяжелый период.
Вначале после инъекции все было вполне благополучно, я надеялся на новые перспективы, но постепенно мне стало казаться, что чего-то не хватает. Хотелось немного выпить, просто попробовать.
Начал читать отзывы на форумах, это еще больше провоцировало меня сорваться. Думал, если что, то опять закодируюсь и больше не буду подвергать себя таким испытаниям. Жена поняла, что меня беспокоит и буквально каждую минуту старалась меня поддерживать.
Примерно через полгода я заметил, что тяга к спиртному практически пропала, кодировался года два назад, пока мне кажется, очень удачно.
Вячеслав, 43 года
Мы – уже люди в возрасте, но моему мужу не живется спокойно, все деньги тратит на выпивку. Еще и характер буйный, дети от нас разбежались, приезжают только на праздники. Обязательно устроит скандал и рукоприкладство, никакого терпения не хватает.
Всегда говорила мужу, чтобы лечился, но он еще больше нервничал из-за этого, так и прожили долгую жизнь. Полгода назад поймал «белую горячку», бегал по квартире с ножом, говорил, что на него нападают, я готова была убежать оттуда, но боялась оставить его одного.
В результате проснулся с признаками сильного похмелья, скрючился, подняться не смог, я уже подумала, что у него инсульт. Он сказал, вызывай бригаду с наркологом на дом, а то пропаду в ближайшее время. Приехала «Скорая наркологическая помощь», сделали капельницу, вроде бы получше стало.
Но врач сказал, что у организма ограниченный запас прочности и с такими нагрузками он скоро уже не справится. Мы насобирали деньги, потом поехали на прием в медицинский центр. Мужа полностью обследовали, назначили программу лечения, находился в стационаре около 5 недель.
Сейчас прошло уже больше 3 месяцев, ведет себя адекватно, надеюсь, что это ему помогло, и мы еще поживем спокойно.
Фаина Федоровна, 58 лет
Мне приходится вызывать нарколога с выездом на дом своему супругу, чаще всего для того, чтобы поставить капельницу от запоя. Один раз забирали его в медицинский центр для проведения комплексной программы лечения алкоголизма.
В клинике он находился 2,5 месяца, рассказывал, что с ними занимались наркологи, психотерапевты и другие специалисты, вернулся более спокойный и уверенный. В таком состоянии продержался почти 7 лет, но потом начал опять выпивать. Понемногу, но каждые выходные, говорит, что контролирует ситуацию.
Недавно потерялся на целые сутки, потерял телефон, вернулся в невменяемом состоянии, я поняла, что нужно опять обращаться к услугам нарколога на дому. Позвонила рано утром в «Скорую наркологическую помощь», они работают круглосуточно.
Мы проживаем в области, поэтому после вызова прошло около часа, поставили капельницу, чтобы вывести из запоя. Предложили снова забрать для анонимного лечения алкоголизма. Супруг пока сопротивляется, но буду настаивать на повторном курсе, если есть такое заболевание, значит, нужно лечиться, а не издеваться над собой и своей семьей.
Татьяна Александровна, 47 лет
Алкоголизм – особое состояние, при котором человек испытывает не только физиологические изменения, но и психологические, поведенческие. Я столько сайтов посмотрела на эту тему, чтобы помочь своей матери преодолеть алкогольную зависимость.
Пока результаты такие: после продолжительного запоя, который продолжался дольше недели, вызвали врача-нарколога на дом, чтобы диагностировать состояние здоровья и вообще оценить дальнейшие возможности. Приехала бригада «Скорой наркологической помощи», долго общались, рассказали все возможные варианты лечения и реабилитации.
Поставили капельницу для детоксикации организма, но дальнейший курс противоалкогольной терапии можно проводить только в стационаре. Для нас это значительные расходы, к которым мы пока не готовы.
Но после детоксикации с капельницей прошло уже несколько месяцев, раньше у матери никогда не было таких перерывов. Она говорит, что консультация врача ей очень помогла понять причины своей болезни.
Елизавета, 25 лет
Моей сестре всего 28 лет, но она периодически выпивает неимоверное количество алкоголя, после которого очень страдает и обещает больше таким не заниматься. Я стараюсь ничего не говорить родителям, которые живут в другом городе, и помогаю ей по возможности.
После изучения этой темы я поняла, что нельзя дожидаться, пока похмелье само закончится. Во-первых, человек очень мучается непонятно зачем, во-вторых, на это уходит несколько суток, когда не получается нормально жить и работать. В-третьих, это огромный стресс для организма, который нужно прекратить как можно быстрее.
Вызывала мобильную бригаду «Скорой наркологической помощи» уже два раза, всегда приезжают в указанный срок. Процедуру можно выполнять и в стационаре, и в домашних условиях, мы оформляем дома.
Сестре ставили усиленную капельницу, состояние сразу улучшается. Врачи наблюдают за всей процедурой, пока состояние стабилизируется, и дают рекомендации по питанию и режиму. Отношение очень корректное, чувствуешь себя человеком, это очень помогает настроиться на лечение.
Олеся, 25 лет
Я – женщина, которая привыкла сама преодолевать все трудности, вся ответственность за семейное благополучие возложена на меня. Вот и приходится справляться, нервничать, переживать. Незаметно втянулась в ежедневное употребление алкоголя, стала замечать, что ухудшились отношения с близкими людьми.
Постаралась взять себя в руки, но время от времени нападает дикая тоска, напиваюсь и отлеживаюсь дома по несколько дней. Похмелье очень тяжелое, просто выворачивает наизнанку. Подруга посоветовала поставить капельницу от запоя для детоксикации организма.
Долго сомневалась, не хотелось признавать себя безнадежно зависимой от алкогольных напитков. Но в последний раз решила, что хватит страдать, если уж так получается, хотя бы нужно помочь организму.
Вызвала «Скорую наркологическую помощь», чтобы сделать вывод из запоя капельницами. Испытала огромное облегчение, во-первых, все препараты помогают очистить и восстановить организм. Во-вторых, профессиональное поведение врачей настолько успокаивает и внушает доверие, что я уже готова для комплексной терапии.
Вероника, 36 лет
Вызывал себе «Скорую наркологическую помощь» в Саратове , чтобы поставить капельницу от запоя после сильнейшего отравления алкоголем. Не буду скрывать, что регулярно употребляю спиртные напитки, но в этот раз все пошло не по плану. Собрались с друзьями, посидели, показалось, что мало. Заказали водку у таксиста, дальше, как говорится, ничего не помню.
Такое ощущение, что меня переехало трактором, я не мог даже подняться дойти до ванной, голова раскалывалась от каждого вдоха, ломало и трясло все тело. Понял, что конкретно отравился, скорее всего, метиловым спиртом или другим токсичным веществом.
Не ожидал от капельницы такого эффекта, раньше никогда не доводилось применять, примерно через 1,5-2 часа мне стало значительно лучше. Смог шевелиться и нормально разговаривать, врач контролировал каждое действие и советовал, какую диету лучше соблюдать после процедуры.
Мне просто повезло, что я смог быстро дозвониться и дождаться бригаду «Скорой наркологической помощи». Домашние способы детоксикации в таких случаях бесполезны, поэтому бывает столько приступов и несчастных случаев. Поэтому, если уж вы перебрали спиртного, не ждите, когда последствия сами пройдут.
Андрей, 37 лет
Вызываю «Скорую наркологическую помощь» своему мужу примерно каждые полгода, в клинику отказывается поехать. Лечение запоя с выездом к пациенту – очень востребованная услуга, знаю, что его начальник тоже периодически пользуется.
Если честно, я устала постоянно находиться в напряженном ожидании запоя, но не знаю, как подействовать на мужа. С возрастом возникают все более тяжелые последствия от алкоголя, одышка, тремор, слабый иммунитет.
Думаю, что нужно категорически настаивать на комплексном лечении алкоголизма, но не каждый человек способен кардинально измениться. Мы решили, что пока ситуация под контролем, будем действовать в таком авральном режиме. Вызывать мобильную бригаду «Скорой наркологической помощи», чтобы вывести из запоя в домашних условиях.
Врачи говорят, что обращайтесь круглосуточно, когда удобно, подберем наилучшую программу лечения. Курс противоалкогольной терапии продолжается несколько недель в стационаре, так что буду поддерживать мужа во всем, если только согласится на это.
Лариса Владимировна, 43 года
Я сам вызываю бригаду «Скорой наркологической помощи», работаю вахтами, полгода на севере, полгода дома. Там очень напряженный график работы, конечно, здесь отрываюсь по полной. Но я не считаю себя хроническим алкоголиком, всегда осознаю свои мысли и поступки, хотя и не могу избавиться от своей зависимости.
Потом, чтобы быстрее восстановиться и вернуться в нормальную форму, обращаюсь в клинику, сообщаю адрес, врачи приезжают буквально через 25 минут. Медикаментозный выход из запоя – просто спасение, если честно, я бы сам провалялся несколько дней в раздавленном состоянии.
Капельница от запоя помогает практически сразу, через несколько часов чувствую значительное улучшение. При каждом вызове врач-нарколог внимательно обследует пациента, назначает комплексные препараты для очищения крови, печени и почек. Всегда подробно отвечает на вопросы, я даже знаю примерный состав препаратов и как они действуют. В моей ситуации это лучший вариант лечения, по-другому пока не получается.
Николай, 38 лет
У нас в семье алкоголик «со стажем», мой отец – ответственный, ходит на работу, даже если с трудом держится на ногах от похмельного синдрома. Старается все выполнять по дому, но так получилось, что периодически пьет по несколько дней. Ничего не ломает, не угрожает, закрывается в гараже, может там заночевать даже в холодную погоду.
Я пытаюсь с ним справиться, остальные давно махнули рукой, он соглашается только на медикаментозное выведение из запоя. Принципиально против комплексного курса лечения, говорит, что не надо его «переделывать».
Вот и получается, что каждые 3-4 месяца у него наступает запойный период, это можно определить заранее, становится беспокойным, раздражается, срывается по мелочам. Потом покупает бутылку водки, потом вторую и так продолжается несколько дней без перерыва.
После запоя отец ужасно себя чувствует, всего трясет, кожа синяя, я вызываю «Скорую наркологическую помощь», чтобы улучшить его состояние. Вывод из запоя делают наркологи на дому, ставят капельницу, дают симптоматические препараты. Очень удобно, у отца своя комната с телевизором, больше ему ничего не нужно.
Катерина, 34 года
Я – мать алкоголика, можно сказать, потомственного. Мой старший сын начал приходить домой подвыпивший, пока учился в институте, понятно, в студенческом коллективе.
Потом устроился на работу, стало еще «веселее», появились деньги, но от них не осталось и следа. Ни машины, ни техники, квартира без ремонта.
Единственное, чем он занимался дома – это электрогитара, акустическая система и новые клипы. И куча пивных бутылок, просто целые поддоны, я никак не могла понять, сколько может вместиться в человеческий организм. Просила, упрекала, угрожала, потом продала квартиру и сказала, что куплю себе площадь поменьше, а ему отдельно, но только после лечения алкоголизма.
Мне казалось, что его парализует от психоза, говорил, что он совершенно нормальный, что я все придумала, чтобы избавиться от него. Я сказала – это твой единственный шанс, хочешь, используй, или нет, отправляйся на улицу. Это было мое право после кошмарной смерти пьющего мужа.
В общем, обратились с сыном целенаправленно в «Скорую наркологическую помощь» после совета одной знакомой, они тоже лечили родственника. Прошло более 4 лет, пока что все под контролем, но в глубине души остались сомнения. Стараюсь выполнять все рекомендации наркологов и психотерапевтов, надеюсь, это поможет продержаться. Постоянно советуюсь с ними, чтобы беда не пришла опять в наш дом. Большое спасибо Антону Александровичу!
Ольга Федоровна, 53 года
Сразу скажу, что я – мужчина со статусом выше среднего, пишу этот отзыв, чтобы помочь другим, которые сомневаются, нужно ли проводить лечение алкоголизма. Хотите нормально жить – лечитесь от алкоголизма, все остальное – обман и отговорки.
Именно я всегда собирал шумные компании, потом требовал «продолжения банкета», гулял по несколько суток. Не падал, не валялся по углам, но не мог прекратить и остановиться.
Мне казалось, что очередная доза принесет нужное удовольствие и расслабление, а на самом деле становилось просто противно. После запоев прятался, не хотелось ни с кем встречаться. Короче, понял, что постоянно думаю о выпивке, это стало обязательным ритуалом и смыслом жизни.
Посмотрел эту тему на сайтах и форумах, сразу понял, что нужна только клиника, стационар, все остальное бесполезно. Собирался пройти весь курс на дому, но это очень проблематично, прежняя среда не «отпускает». Пришлось устроить ограниченный режим общения, был под постоянным наблюдением доктора Виктора Викторовича из «Скорой наркологической помощи».
Это было самое сложное решение в моей жизни, мне казалось, моя личность просто разрушится, меня буквально собирали заново. Ощущаю полное перерождение, советую всем.
Павел Алексеевич, 57 лет
Я и сама не думала, что настолько быстро буду спиваться, молодая, красивая, 30 лет. Все друзья и коллеги нормально употребляют, не особо сдерживаются. Но именно я напивалась первая, и после веселой компании еще покупала бутылку вина, чтобы выпить бокал на балконе и покурить на фоне спящего города.
Потом стало трудно просыпаться утром, я с нетерпением дожидалась вечера, чтобы выпить очередную дозу. Со временем стало понятно, что я не справляюсь, начинаю беситься и стараюсь тихонько выпить.
Впервые я пролечилась в области, подальше от центра, мне было так гораздо спокойнее. К сожалению, у меня не хватило мозгов полностью пройти назначенный курс. Как только меня «прокапали», мне показалось, что я снова чувствую себя 20-летней, свежие мозги, энергия появилась.
Врач-нарколог говорил, что это обманчивое впечатление, но я была уверена, что он навязывает свои услуги, никакой реабилитации мне не надо, тем более, слово такое настораживает. Я вернулась к прежнему образу жизни, все закончилось очень быстро и очень печально: ужасное похмелье, прогулы по выдуманным причинам.
Я уволилась, чтобы не думать о последствиях и пока не общаться с друзьями, твердо решила изменить свою жизнь. Обратилась в «Скорую наркологическую помощь» для лечения алкоголизма. Всего находилась там почти 2 месяца, многое поняла за это время. Физиологическое влечение – не самое ужасное, главное – осознанно участвовать в терапии и доверять врачам.
Ангелина, 34 года
Большая и искренняя благодарность персоналу клиники! Вы творите чудеса. Благодаря Вам я снова живу. Условия для лечения отличны, персонал очень отзывчивый и приветливый. Врачи — настоящие профессионалы, которые знают свое дело и искренне борются за наши жизни. Спасибо Вам за Вашу работу. Теперь я совсем не пью, нет проблем со здоровьем.
Максим, 41 год, 02.05.2019
Была приятно удивлена качеством обслуживания. Врач, приехавший на вызов, оказался очень внимательным и добрым. Все прошло просто замечательно, муж тоже очень доволен результатом. Спасибо Вам огромное.
Ирина, 51 год, 11.08.2018
Хочу выразить огромную благодарность за оказанную помощь. Обращаюсь не первый раз за подобной услугой, бывало разное, но теперь только к Вам. После одного визита, на утро я уже был совсем другим человеком, по сравнению с прошлой неделей. Короче говоря, огромное Вам человеческое спасибо!
Константин, 34 года, 11.02.2019
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