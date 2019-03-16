Про кодирование много слышал и читал, когда решил, что пора меняться. Был перед глазами отрицательный пример, и мне не хотелось оказаться в канаве, как некоторые родственники.

Посмотрел информацию на сайтах, различные отзывы, потом обратился в «Скорую наркологическую помощь». Все прошло, как примерно рассказывал врач, быстро и безболезненно, я думал, что самое тяжелое уже позади.

Но тут меня накрыла жуткая депрессия, последствия разгульного образа жизни, организм компенсировал стрессовую нагрузку. Беспокоили многие симптомы: бессонница, нервозность, очень резкие перепады настроения. Подолгу находился в подавленном состоянии.

Я думал, что смогу с этим справиться, но психотерапевт сказал, что нужно назначать антидепрессанты и другие психотропные вещества. А еще лучше пройти курс психотерапии в реабилитационном центре.

Но у меня не было ни времени, ни желания погружаться в атмосферу лечебницы, поэтому пришлось в амбулаторном режиме. Около года продолжалось лечение, сейчас чувствую себя относительно стабильно, тяги к употреблению спиртного не ощущаю.

Андрей, 35 лет